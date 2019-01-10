Son Dakika Haberleri: Afganistan'dan İran'a Taliban Eleştirisi

Afganistan'dan İran'a Taliban Eleştirisi

1 saat önce

Afganistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı İdris Zamani, İran'ı Afganistan'ın içişlerine karışmakla suçladı.

Afganistan'dan İran'a Taliban Eleştirisi, System.String[]
Afganistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı İdris Zamani, İran'ı Afganistan'ın içişlerine karışmakla suçladı.

Zamani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın belirlenen çerçeve dışında Taliban örgütüyle temasta olmasının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri zayıflatacağını belirtti.

Zamani, "İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklamasını Afganistan'ın içişlerine karışmak olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcü Yardımcısı Şah Hüseyin Murtezevi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İranlı yetkilileri Taliban'ın sözcülüğünü yapmakla suçladı.

Hindistan'ın NDTV televizyonuna dün açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Taliban'ın Afganistan'ın geleceğinde rol oynamasının kaçınılmaz olduğunu ancak bunun baskın bir rol olmaması gerektiğini söylemişti.

Zarif, Taliban ile resmi görüşmelere geçen hafta başladıklarını aktarmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:26 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, İran, Afganistan, Dünya
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