Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı

"Hangi partiye oy vereceksin?" diye sordular, Sedat Peker'in oğlu rengini belli etti

Taliban'ın haftalardır Afganistan'daki ilerleyişi dün başkent Kabil'e girilmesiyle başka bir boyuta taşındı. Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı, Taliban üyeleri ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girip yönetimi ele geçirdi.

300 KİŞİLİK UÇAĞA BİN KİŞİ BİNDİ

Bu gelişmeler sonrasında ülkede kaos ortamı oluştu. Birçok ülke vatandaşlarını almak için tahliye operasyonu gerçekleştirdi. Afganistan'dan kaçmak isteyenler ise Kabil Havaalanı'na akın etti. THY tarafından tahliye için Kabil'e gönderilen ve İstanbul'a gelecek olan 300 kişilik bir uçağa ise bin kişinin binmesi sonrasında kriz yaşandığı öğrenildi.

İZDİHAM KAMERADA

Yaşanan izdiham anları kameralarca kayıt altına alındı. Videolarda insanların yaşadığı endişe ve kaos ortamı gözler önüne serilirken; vatandaşların ülkeden kaçmak adına hareket eden tüm uçaklara koşturduğu görüldü.