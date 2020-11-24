Afganistan'dan Pakistan'a dostluk adımı - Son Dakika

Afganistan, Pakistan ile iyi niyet ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi gerekçesiyle bazı Pakistanlı mahkumları serbest bırakacak.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Pakistan ile iyi niyet ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla Pakistanlı bazı mahkumların serbest bırakılacağını duyurdu. Söz konusu karara göre bir aylık hapis cezası kalan ve para cezaları ödenmediği için cezaevinde bulunan Pakistanlıların serbest bırakılması öngörülüyor.

Afganistan'ın bu kararına Pakistan'dan da memnuniyet açıklaması geldi. Pakistan'ın Afganistan Büyükelçisi Mansur Ahmed Khan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşref Gani tarafından verilen, cezalarını tamamlayan ancak para cezaları ödenmediği için cezaevinde bulunan Pakistanlı mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. - KABİL