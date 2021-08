Afganistan'dan son 24 saatte 19 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'da tahliye operasyonlarının hız kesmeden devam ettiğini ve 31 Ağustos tarihine kadar insanları tahliye etmeye devam edeceklerini belirterek, son 24 saatte 19 bin kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini duyurdu.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndan tahliyeler devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgeneral William Taylor Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Taylor yaptığı açıklamada, Tahliye operasyonlarının başlangıcından bu yana yaklaşık 88 bin kişinin Afganistan'dan güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve dün her 39 dakikada bir Kabil Havaalanı'ndan bir uçağın kalkarak, toplamda 90 uçağın Afganistan'dan ayartıldığını kaydetti.

Konuşmasında, 37'si C-17 tipi, 5'i ise C-130 tipi nakliye uçağı olmak üzere toplamda 42 ABD askeri uçağının 11 bin 200 ABD personelini bildiren Taylor, buna ek olarak 48 müttefik ortağın 7 bin 800 ABD personelini Afganistan'dan çıkarması ile dünden itibaren toplamda 19 bin personelin tahliye edildiğini duyurdu. Devam eden tahliyelere yönelik çabaları "ekip çalışması ve odaklanmanın muazzam bir göstergesi" olarak nitelendiren Taylor, şu anda havaalanında tahliye için bekleyen 10 binden fazla kişinin olduğunu ifade etti.

Ayrıca, son 24 saatte Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na iniş yapan ve Afgan mültecileri taşıyan 5 uçakta yer alan bin 200 kişinin biyometrik inceleme ve taramadan geçtiğini aktaran Tümgeneral Taylor, "Bir günde olabildiğince çok insanı tahliye etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sonuna kadar tahliyeye devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

ABD'nin tahliye operasyonları sona erdiğinde birliklerin havaalanından ayrılacağını ve artık durumun ABD'nin sorumluluğunda olmayacağını bildiren Taylor, "Uluslararası toplumla birlikte, Taliban kendi başına idare etmek zorunda kalacağını düşünüyorum" dedi.

"Gerekirse, ihtiyaç duyulan nüfusu sonuna kadar tahliye etmeye devam edeceğiz"

Sözcü Kirby ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesindeki son tarih olan 31 Ağustos yaklaşırken, tahliye operasyonlarına ilişkin ABD'nin planlarına değindi. Tahliye edilecek kişilerin sonuna kadar ülkeden çıkarılması için çalışacaklarını belirten Kirby, "Gerekirse ve ihtiyacımız olursa, ihtiyaç duyulan nüfusu sonuna kadar tahliye etmeye devam edeceğiz. Tahliye edebileceğimiz biri iseniz, sonuna kadar sizi tahliye etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD, son güne kadar tüm kabiliyetini korumaya çalışacak

Son birkaç gün içinde ABD'nin, havaalanında mümkün olduğunca en fazla kabiliyeti korumaya çalışacağını ve ABD askeri varlıklarını dışarı çıkarmak için öncelikleri değiştirmeye başlayacağını belirten Kirby, "Ayrılmak için askeri kabiliyete ve askeri kaynaklara öncelik vermeye başlayacağız. Bu, tahliye edilecek biriyseniz ve ülkeden ayrılmanız gerekiyorsa, sizi dışarı çıkarmaya çalışmayacağımız anlamına gelmez. Fakat, askeri ayak izinin ayrılmasına öncelik vermek için bu son birkaç gün içinde bir miktar kapasite ayırmamız gerekecek, çünkü işimizin amaçladığını yapmak için onu mümkün olduğunca uzun süre orada tutabilmek istiyoruz" dedi.

"Hayatlar her zaman öncelik olacaktır"

Sözcü Kirby açıklamasında, tahliye süreci boyunca insan hayatının her zaman öncelikli olacağına dikkat çekti. ABD'nin, 31 Ağustos geri çekilme tarihine yetişmek için acele ettiğini belirten Kirby, insan hayatının her zaman herhangi bir askeri teçhizattan veya ağır silahtan öncelikli olacağının altını çizdi. Kirby, "Hayatlar her zaman öncelikli olacak. Sona yaklaştıkça, ayrılırken muhtemelen yanımıza alacağımız bazı ekipman ve sistemler olacak. Fakat, tüm bu süreç boyunca hayatlar her zaman en büyük öncelik olacak" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON