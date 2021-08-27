Afganistan'dan tahliye edilen 121 Afgan Arnavutluk'a ulaştı - Son Dakika

Afganistan'dan tahliye edilen Afganlardan 121'i Arnavutluk'a ulaştı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, aralarında 11 bebeğin de bulunduğu 121 Afganistan vatandaşının başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Havalimanı'na geldiği bildirildi.

Ülkede geçici olarak kalması öngörülen Afganları, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Olta Xhaçka, ABD'nin Tiran Büyükelçisi Yuri Kim, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri ile diğer kurumların temsilcisi karşıladı.

Arnavutların dayanışma, misafirperverlik ve cömertlik gösterdiğini kaydeden Xhaçka, güvenlik durumu nedeniyle ilk kafilenin ülkeye gelmesinin ertelendiğini aktardı.

Kendileri için duygusal bir an olduğunu belirten Xhaçka, "Çünkü burada gördüğünüz her erkek, kadın ve çocuk, savaşın dehşetinden ve onları öldürmek, zulme uğratmak için bir düşman olarak gören rejimden kurtarılmış bir hayattır." diye konuştu.

Arnavutluk'un geçici olarak yaklaşık 4 bin Afgan'ı barındırmayı kabul ettiğini aktaran Xhaçka, diğer yandan ABD'ye göç etme işlemlerinin gerçekleştiğini söyledi.

NATO müttefikleri olarak nitelendirdikleri ve aralarında eğitimci, sanatçı, aydın, sivil toplum aktivistleri bulunan Afganların modern bir Afganistan vizyonuna inandığını ve bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için kendileriyle çalışarak her şeyi riske attığını vurgulayan Xhaçka, "Bu yüzden, bu müttefikleri Taliban'ın insafına bırakmamak, ülkelerinde kendilerini tehdit eden tehlikeden kaçmalarını sağlamak için elimizden geleni yapmak bizim için bir zorunluluktu." ifadelerini kullandı.

Rahibe Teresa Havalimanı'nın askeri alanında bulunan geçici bekleme alanında işlemleri ve sağlık kontrolleri yapılan Afganistan vatandaşları işlemlerinin ardından Dıraç şehrine yerleştirilecek.

Arnavut yetkililer, gelecek günlerde gelmesi planlanan diğer Afganların başkent Tiran'daki Studenti kentine geçici olarak yerleştirilmesini planladıklarını duyurdu.