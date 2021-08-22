Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 16'sı bebek toplam 357 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile İstanbul'a getirildi.
Başvuruda bulunan Türkler için kısa sürede harekete geçildi. Güvenli bölgede bekleyen Türkler İstanbul'a geldi.
Türk vatandaşları önce "Uçan Kale" olarak nitelendirilen 2 adet A400M tipi uçakla İslamabad'a gönderildi. Bu bölgeye ulaşan Türk vatandaşları gece saatlerinde İslamabad'dan THY uçağı ile havalanarak İstanbul'a getirildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Afganistan'dan tahliye edilen 357 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye sağ salim getirildi - Son Dakika