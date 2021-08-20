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Afganistan'dan tahliye edilen Avustralyalılar ve Afganlar Avustralya'ya ulaştı - Son Dakika

Afganistan'dan tahliye edilen Avustralyalılar ve Afganlar Avustralya'ya ulaştı

20.08.2021 05:25
Afganistan'dan tahliye edilen Avustralyalılar ve Afganlar Avustralya'ya ulaştı, System.String[]

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'daki vatandaşlarından ve vizesi olan Afganlardan oluşan ilk kafilenin Avustralya'ya geldiğini bildirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'daki vatandaşlarından ve vizesi olan Afganlardan oluşan ilk kafilenin Avustralya'ya geldiğini bildirdi.

Başbakan Morrison, yazılı açıklamasında, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan alınan Avustralya vatandaşları ile Avustralya birlikleriyle çalışan Afganları taşıyan uçağın Perth'e indiğini duyurdu.

Tahliye edilenlere 14 günlük karantina süresince her türlü desteğin sağlanacağını belirten Morrison, "İhtiyaç duydukları tıbbi ve zihinsel sağlık desteği almalarını sağlamak için Batı Avustralya Hükümeti ile yakın yakından çalışıyoruz. Halkımıza ihtiyaç duydukları her konuda destek olmak için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 100 kişiden oluştuğu belirtilen kafilede, Avustralya gümrük ve göçmenlik personeli, konsolosluk ve dış hizmet memurları ve Avustralya Savunma Kuvvetlerine yardım eden Afgan tercümanlar ve müteahhitlerin bulunduğu bildirildi.

Tahliyeler için 2 askeri uçak ve 250 askeri personel görev yapıyor

Avustralya, Afganistan'daki Birlemiş Milletlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında görev yapan, aileleriyle birlikte yaklaşık 200 vatandaşını ve askeri birliklerine yardımcı olan 400 civarındaki Afgan'ı tahliye etmek için 2 askeri uçak ve 250 asker görevlendirdi.

Afganistan'daki büyükelçiliğini mayısta kapatan Avustralya, 11 Temmuz'da ülkedeki askerlerini tamamen geri çektiğini duyurmuştu.

Avustralya, Afganistan'daki Taliban ve terörist gruplara karşı ABD ve NATO liderliğindeki operasyonların bir parçası olarak, son 20 yılda bölgeye 39 bin asker konuşlandırmıştı. Bu, ülkeye milyarlarca dolara mal olmuş ve 41 Avustralya askerinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Afganistan, Avustralya, Taliban, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'dan tahliye edilen Avustralyalılar ve Afganlar Avustralya'ya ulaştı - Son Dakika


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