Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü'de - Son Dakika

Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan barış gücü askerleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye döndü.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'den tahliyeler devam ediyor. 26 Ağustos'ta Afganistan'dan tahliyesine başlanan Azerbaycan barış gücü askerleri, ilk olarak Kabil'den Ankara'ya, oradan da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye getirildi. 120 askeri taşıyan uçak, Bakü'deki Gala Askeri Havalimanı'na iniş yaptı. Askerler havalimanında düzenlenen resmi törenle karşılanırken, karşılamaya Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, askerlerin aileleri ve akrabaları katıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kabil Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan 120 kişiden oluşan Azerbaycan barış gücünün dün gece saat 01.00 sıralarında Afganistan'dan tahliye edilerek Ankara'ya getirildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Azerbaycan barış gücü, 2002 yılından bu yana Afganistan'da görev yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Afganistan'daki Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlıyordu.

(Kamil Nadirli/İHA)