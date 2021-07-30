Afganistan'dan tahliye edilen ilk Afgan grup ABD'ye ulaştı - Son Dakika

ABD güçlerine yardım eden ve tehlike altında oldukları için ülkelerinden tahliye edilen Afganların ilk grubu, ABD'ye ulaştı.

Afganistan'da ABD hükümeti için çalışan 2 bin 500 kişinin tahliyesi başladı. Joe Biden yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 200 kişiden oluşan ilk Afgan grubun ülkeye ulaştığı belirtildi. Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'na inen grubun, sağlık taraması için otobüsle Virginia'daki askeri üsse götürüleceği belirtildi. Afgan göçmenlerin bir hafta Washington'ın güneyindeki Fort Lee bölgesinde kalması bekleniyor.

"Evinize hoşgeldiniz"

ABD Başkan Joe Biden yaptığı açıklamada, "Tahliyeler son 20 yılda Amerikan birlikleri ve diplomatlarıyla omuz omuza hizmet veren binlerce Afgan vatandaşına verdiğimiz sözü yerine getirdiğimizi gösteren önemli bir kilometre taşı" dedi. ABD'ye bugün ulaşan gurubun tahliyelerin yalnızca bir kısmını oluşturduğunu söyleyen Biden, "Bu cesur Afganlara ABD'nin yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Bugün onlara 'Evinize hoş geldiniz' demekten gurur duyuyorum" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra yaptığı açıklamada, 11 Eylül tarihini öne çekerek çekilmenin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını açıklamıştı.

Taliban, ABD güçlerine tercüman olarak yardım eden Afganları tehdit etmiş, ABD yönetimi ise tehlike altındaki 2 bin 500 Afgan'ın tahliye edilmesine karar vermişti. Tahliyeler kapsamında 4 bin Afganistan vatandaşının ise farklı ülkelere ya da ABD'nin denizaşırı üslerine gönderileceği belirtilmişti.

Öte yandan, Afganistan'daki güvenlik durumu ABD birliklerinin ülkeden geri çekilme sürecinin başlamasının ardından hızla kötüleşirken, Taliban hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. - WASHINGTON