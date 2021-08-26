Afganistan'daki görevlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gelen Türk askerleri, otobüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı.
Türk vatandaşlarının Kabil'den tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin Türkiye'ye dönüşü sürüyor.
Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden ilk kafile, buradan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara'ya geldi. 345 yolcunun bulunduğu uçaktaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, işlemlerin tamamlanmasının ardından otobüs ve minibüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afganistan'dan tahliye edilen TSK kafilesi otobüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı - Son Dakika