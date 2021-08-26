Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerleri, THY'nin uçağıyla Ankara'ya geliyor - Son Dakika

Afganistan'dan tahliyelerine başlanan Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın Ankara'ya hareket ettiği bildirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan'dan tahliyesine karar verilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak havalandı.

THY'nin 345 yolcu taşıyan TK6889 sefer sayılı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 11.45'te iniş yapacak.

Uçağın daha sonra İstanbul'a hareket etmesi bekleniyor.

Bu arada, bugün İstanbul'dan kalkacak uçaklarla 2 tahliye seferi daha planlandığı, bu uçuşların talebe bağlı olduğu öğrenildi.