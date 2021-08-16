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Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu - Son Dakika

Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu

16.08.2021 18:35
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu, System.String[]

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşları, Kabil Havalimanı'nda uçaklara tutunarak ülkeden kaçmak isteyen Afganların görüntüleriyle ilgili konuştu. Ülkede mühendis olarak görev yapan Cem Ayşen, "Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu. İnanılmazdı. Biz askeri havalimanı tarafındaydık. Sivil taraf çok kötüydü" dedi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağmamasıyla birlikte ülkeden kaçış başladı. Bu kapsamda Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi. Tahliye edilen Türkler, Kabil Havalimanı'ndaki Afganların uçaklara tutunduğu görüntülerle ilgili konuştu.

"KAÇMAK İSTEYENLER PİSTTE OTURMA EYLEMİ YAPTI"

Afganistan'da öğretim üyesi olduğunu belirten Doğan Özlük, "Kabil'e yaklaştıkları öngörüldüğünde ilgili kuruluşlar bizimle daha öncesinden, uygun saatlerde emniyetli, güvenli alana nakledildi. Bütün vatandaşlar, özellikle kamu çalışanları. Dün gece Taliban Kabil'e girmeden önceki gece nakledildi. Bir gece sonra da gündüz tahliye olduk. Duvarı aşıp yurt dışına gitmek isteyen yolcular oldu. Onlar pist alanlarında oturma eylemleri yaptılar. Bundan dolayı birkaç saatlik gecikme oldu. Biz de uçaktan onları gördük. THY uçağının önüne gelen olmadı. Uçakta bekledik, geç kalktık. Bizim uçağın etrafında oturma eylemi olmadı. Üç dört saat uçakta bekledik. Ben orada öğretmenim. Öğrencilerimle irtibattaydım. Onlarla sürekli whatsapp ile görüşüyordum. Şehir içinde şimdilik çatışma ya olmadı ya da çok az oldu. Havaalanları, bankalarda yoğunluk oldu. Onun dışında sessiz olduğunu duydum. Karantina varsa yapmamız gerekeni yapacağız. Ben Eskişehir'e döneceğim." dedi.

"SAHADA TÜRK ASKERLERİ VARDI, ONLAR TEMİZLEDİ DE GİDEBİLDİK"

Mühendis Cem Ayşen ise, "Daha dün öğlen normal işimizdeydik. Şantiyeciyim. Öğleden sonra patladı. Her yerden askerler ve silah sesleri gelmeye başladı. Sonradan tahliye uçakları geldi, sabah gelmeye başladık. Üç saat uçakta bekledik. Afganlar kaçmak için piste girmişlerdi. Uçak havalanamadı, bizi bırakmadılar. Sahada Türk askerleri vardı, onlar temizledi de gidebildik. Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu. İnanılmazdı. Biz askeri havalimanı tarafındaydık. Sivil taraf çok kötüydü. Taliban sivil tarafa girmişti. Türk askerlerimiz görevlerini yapıyorlar. " diye konuştu.

HAVALİMANINDAKİ KAOS KAMERADA

Öte yandan tahliye edilen Türkler, Kabil Havalimanı'nda yaşananları da görüntüledi. Görüntülerde havalimanı pistlerinde yüzlerce kişi yer alıyor. Türk askerlerinin, THY uçağının kalkışı sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görülüyor.

Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Kabil, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu - Son Dakika


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