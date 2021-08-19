Üye Girişi
Afganistan'dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Afganistan'dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu

19.08.2021 22:33

Afganistan'dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu -Afganistan'dan tahliye edilip yurda getirilen yolcular açıklama yaptı Kabil'de işletmecilik yapan Rafet Gürbüz, "Hiçbir Türk vatandaşı orada mağdur değil" Afganistan'dan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla...

Afganistan'dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu

-Afganistan'dan tahliye edilip yurda getirilen yolcular açıklama yaptı

Kabil'de işletmecilik yapan Rafet Gürbüz, "Hiçbir Türk vatandaşı orada mağdur değil"

İSTANBUL - Afganistan'dan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla yurda getirildi. Sabah saatlerinde yurda gelen yolcular açıklama yaptı. Kabil'de işletmecilik yapan Rafet Gürbüz, "Herhangi bir sorunumuz olmadı. İnşallah oradaki hiçbir vatandaşımızın ve askerimizin de burnu kanamadan ülkemize gelir inşallah. Hiçbir Türk vatandaşı orada mağdur değil. Güçlü Şanslı ülke insanlarından biriyiz" dedi.

İstanbul'dan giden THY'ye ait TC-JJU kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçak, 12'si bebek olmak üzere 273 yolcu ile birlikte Türkiye saatiyle 01.50'de İslamabad'tan hareket etti. THY'nin tahliye seferini yapan uçağı, 07.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Yurda gelen bazı yolcular basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Kabil'de işletmecilik yapan Rafet Gürbüz, askeri uçakla Kabil'den İslamabad'a geçtiklerini söyledi.

"Hiçbir Türk vatandaşı orada mağdur değil"

İslamabad'da da iyi karşılandıkların belirten Gürbüz, "Kabil büyükelçimiz bizi saat 12 gibi yolcu etti. Onun dışında gerek Kabil'deki komutanımız çok ilgilendi. Irada çalışan sivil işletmecileriz. Herhangi bir sorunumuz olmadı. İnşallah oradaki hiçbir vatandaşımızın ve askerimizin de burnu kanamadan ülkemize gelir inşallah. Ben orada hiçbir Türk vatandaşının kalacağına inanmıyorum. Biraz rahatsızlık geçirdim orda. Bütün doktorlarımız, komutanlarımız fazlasıyla ilgilendi. Hiçbir Türk vatandaşı orada mağdur değil. Güçlü ülkenin güçlü insanlarını sistem kendiliğinden hissettiriyor. Şanslı ülke insanlarından biriyiz. " diye konuştu.

Taliban güçlerinin Kabil'e girmesinden sonra gençlerin yurt dışına çıkmak istediğine dikkati çeken Gürbüz, "Halk tamamıyla dışarı gitmek istiyor. Özellikle işsiz gençler, Taliban korkusundan ziyade doğal olarak Avrupa ülkelerine ve Türkiye gitmek istiyorlar. Çünkü ekonomik kaygıları var. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Benim gözlemlerinden biri o. 7 yıldır oradayız. Taliban'ın bir zulmü var mı denilecek olursa? Biz görmedik duymadık. Çalıştırdığımız Afgan arkadaşlarımız hepsi Amerika'ya gitti özellikle. Durum öyle olunca biz de işletmelerimizi kapattık" ifadelerini kullandı.

Kabil'e 2 ay önce saç ekimi işi için giden hemşire olarak görev İrem Kahraman, "Kabil Havalimanı'na gerçekten çok zor ulaştık. Amerikan araçlarının arasına girerek güney kapısına kadar. Güney kapısının önünde Amerikan askeriler ve Taliban güvenli bölgeyi koruyordu. Oraya ulaşana kadar valizlerimizi her şeylerimizi attık. İngiliz askerlerine ulaşmaya çalıştık. Biz Türk'üz diye bağırdıkça Taliban bizi kırbaçla geri püskürttü. Oraya ulaşana kadar çok zor anlar yaşadık. Güvenli bölgeye geçtiğimiz noktadan itibaren Azerbaycan Türkleri ve Türk askeri bizi aldı. Çok yardımcı oldular. Büyükelçiliğimiz, İçişleri Bakanlığımız, Dış işleri Bakanlığımız. Bursa milletvekili Mustafa Esgin çok yardımcı oldu size. Çok teşekkür ederiz herkese. Sağ salim ülkemize dönebildik. Çok mutluyuz buraya geldiğimiz için" diye konuştu.

Anestezi uzmanı Mert yamaç ise, Kabil askeri havalimanına girene kadar her şey çok kötüydü. Bütün yönetim Amerikan'ın elinde. Amerikan ordusuyla beraber Taliban ordusu da yardım etti oraya gitmemize. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. havalimanın içeresinde çok güvendeydik. Türk askerleri direk bizi karşıladı. Allah razı olsun onlardan. Askeri uçakla Pakistan'a geçtik ve aktarmalı olarak Türkiye geldik" dedi.

Afganistan'dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu
Afganistan'dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu
Afganistan'dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu
Afganistan'dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu

Afganistan, Taliban, Kabil, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Afganistan'dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fırtına turu zora soktu! Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu 22:17 Fırtına turu zora soktu! Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu Esed rejimi yine sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı 22:05 Esed rejimi yine sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir 21:28 İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok 21:23 Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak 21:03 Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz 20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'ın kuracağı hükümetle görüşeceğiz
Aşı olan kişiler için 19:24 Aşı olan kişiler için "kobay" diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu 16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu

Son Dakika Haberleri
18:55 Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu
18:48 Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:39 Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
18:36 Girdiği evde karı-kocaya bıçak çekip hırsızlık yaptı! Yakalanınca gazetecilere hakaret savurdu
18:15 11 çocuk doğuran kadın, çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor
18:03 Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" videosunu paylaştı
18:01 Nusret Gökçe'ye 5 çalışanı ABD'de dava açtı! 70 saat fazla çalışıp tuvalet dahi temizlediler
17:55 Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın
17:48 Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı
17:34 PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu
Fenerbahçe-Helsinki maçının hakemi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor Fenerbahçe-Helsinki maçının hakemi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
22:35
Karnının burnunda olmasına aldırmadı! Hamile kız, minik çocuğun kumbarasını çaldı Karnının burnunda olmasına aldırmadı! Hamile kız, minik çocuğun kumbarasını çaldı         
22:10
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri         
22:04
Türkiye'den tüm dünyaya ihraç ediliyor! Çok değerli olan siyah incirde bu yıl rekolte yarı yarıya azaldı Türkiye'den tüm dünyaya ihraç ediliyor! Çok değerli olan siyah incirde bu yıl rekolte yarı yarıya azaldı         
21:27
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi         
21:07
Kanarya, Kadıköy'de tur kapısını aralamak istiyor! Fenerbahçe-Helsinki maçı başladı Kanarya, Kadıköy'de tur kapısını aralamak istiyor! Fenerbahçe-Helsinki maçı başladı         
21:01
Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi         
20:39
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz         
19:22
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi         
14:38
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Sapıklığın böylesi! Kuruması için asılan kadın iç çamaşırlarından beğendiğini cebine koydu Sapıklığın böylesi! Kuruması için asılan kadın iç çamaşırlarından beğendiğini cebine koydu         
11:22
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 22:47:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement