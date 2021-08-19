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Afganistan'dan tahliye edilip yurda getirilen yolcular açıklama yaptı - Son Dakika

Afganistan'dan tahliye edilip yurda getirilen yolcular açıklama yaptı

19.08.2021 10:53
Afganistan'dan tahliye edilip yurda getirilen yolcular açıklama yaptı, System.String[]

Afganistan'dan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla yurda getirildi.

Afganistan'dan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla yurda getirildi. Sabah saatlerinde yurda gelen yolcular açıklama yaptı. Kabil'de işletmecilik yapan Rafet Gürbüz, "Herhangi bir sorunumuz olmadı. İnşallah oradaki hiçbir vatandaşımızın ve askerimizin de burnu kanamadan ülkemize gelir İnşallah. Hiçbir Türk vatandaşı orada mağdur değil. Güçlü şanslı ülke insanlarından biriyiz" dedi.

İstanbul'dan giden THY'ye ait TC-JJU kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçak, 12'si bebek olmak üzere 273 yolcu ile birlikte Türkiye saatiyle 01.50'de İslamabad'tan hareket etti. THY'nin tahliye seferini yapan uçağı, 07.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Yurda gelen bazı yolcular basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Kabil'de işletmecilik yapan Rafet Gürbüz, askeri uçakla Kabil'den İslamabad'a geçtiklerini söyledi.

"Hiçbir Türk vatandaşı orada mağdur değil"

İslamabad'da da iyi karşılandıkların belirten Gürbüz, "Kabil büyükelçimiz bizi saat 12 gibi yolcu etti. Onun dışında gerek Kabil'deki komutanımız çok ilgilendi. Orada çalışan sivil işletmecileriz. Herhangi bir sorunumuz olmadı. İnşallah oradaki hiçbir vatandaşımızın ve askerimizin de burnu kanamadan ülkemize gelir İnşallah. Ben orada hiçbir Türk vatandaşının kalacağına inanmıyorum. Biraz rahatsızlık geçirdim orda. Bütün doktorlarımız, komutanlarımız fazlasıyla ilgilendi. Hiçbir Türk vatandaşı orada mağdur değil. Güçlü ülkenin güçlü insanlarını sistem kendiliğinden hissettiriyor. Şanslı ülke insanlarından biriyiz. " diye konuştu.

Taliban güçlerinin Kabil'e girmesinden sonra gençlerin yurt dışına çıkmak istediğine dikkati çeken Gürbüz, "Halk tamamıyla dışarı gitmek istiyor. Özellikle işsiz gençler, Taliban korkusundan ziyade doğal olarak Avrupa ülkelerine ve Türkiye gitmek istiyorlar. Çünkü ekonomik kaygıları var. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Benim gözlemlerinden biri o. 7 yıldır oradayız. Taliban'ın bir zulmü var mı denilecek olursa? Biz görmedik duymadık. Çalıştırdığımız Afgan arkadaşlarımız hepsi Amerika'ya gitti özellikle. Durum öyle olunca biz de işletmelerimizi kapattık" ifadelerini kullandı.

Kabil'e 2 ay önce saç ekimi işi için giden hemşire olarak görev İrem Kahraman, "Kabil Havalimanı'na gerçekten çok zor ulaştık. Amerikan araçlarının arasına girerek güney kapısına kadar. Güney kapısının önünde Amerikan askerleri ve Taliban güvenli bölgeyi koruyordu. Oraya ulaşana kadar valizlerimizi her şeylerimizi attık. İngiliz askerlerine ulaşmaya çalıştık. Biz Türk'üz diye bağırdıkça Taliban bizi kırbaçla geri püskürttü. Oraya ulaşana kadar çok zor anlar yaşadık. Güvenli bölgeye geçtiğimiz noktadan itibaren Azerbaycan Türkleri ve Türk askeri bizi aldı. Çok yardımcı oldular. Büyükelçiliğimiz, İçişleri Bakanlığımız, Dış işleri Bakanlığımız. Bursa milletvekili Mustafa Esgin çok yardımcı oldu size. Çok teşekkür ederiz herkese. Sağ salim ülkemize dönebildik. Çok mutluyuz buraya geldiğimiz için" diye konuştu.

Anestezi uzmanı Mert Yamaç ise, Kabil askeri havalimanına girene kadar her şey çok kötüydü. Bütün yönetim Amerikan'ın elinde. Amerikan ordusuyla beraber Taliban ordusu da yardım etti oraya gitmemize. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. havalimanın içeresinde çok güvendeydik. Türk askerleri direk bizi karşıladı. Allah razı olsun onlardan. Askeri uçakla Pakistan'a geçtik ve aktarmalı olarak Türkiye geldik" dedi. - İSTANBUL

Afganistan'dan tahliye edilip yurda getirilen yolcular açıklama yaptı
Afganistan'dan tahliye edilip yurda getirilen yolcular açıklama yaptı

Afganistan, Taliban, Kabil, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afganistan'dan tahliye edilip yurda getirilen yolcular açıklama yaptı - Son Dakika


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