Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Taliban'ın dış politika hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Afganistan'ın Dışişleri Bakan Vekili Amir Han Muttaki, ülkesinin büyük güçlerin çatışma alanı olmasına müsaade etmeyeceklerini, tüm komşularla ve uluslararası toplumla karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki kurmak istediklerini söyledi.

Muttaki, ABD başkenti Washington'da Afgan organizasyonları ve Amerika Zekat Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği "Afganistan için Barış ve İnsani Yardım Konferansına" video konferans ile bağlandı.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de yapılan anlaşmanın ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesinin yolunu açan önemli bir dönüm noktası olduğunu anlatan Muttaki, "Sorumlu bir taraf olarak Afganistan'a, dünyada istikrar, ekonomik büyüme ve daha iyi bir gelecek inşasında pozitif bir rol oynaması için bir şans vermenin zamanı geldi." dedi.

Afganistan'ın geçen yıl ağustosta çok kritik bir süreçten geçtiğine işaret eden Muttaki, ABD'nin çekilmesi ve Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasının iddia edildiğinin aksine son derece barışçıl bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti.

Muttaki, "Afganistan İslam Emirliği, Kabil'e bir ulusal birlik mesajı ile girdi ve barış, kardeşlik kollarını eski siyasi ve askeri rakiplerine açtı. Tarihte böylesine medeni, insani ve İslami bir icraat nadir görülmüştür." dedi.

ABD ile Doha'da yaptıkların anlaşmanın Afganistan ile dünya arasındaki ilişkinin temel çerçevesini teşkil ettiğini kaydeden Muttaki şöyle devam etti:

"Komşularımızla bölge ile ve dünya ile pozitif ve yapıcı ilişkiler kurma peşindeyiz. Karşılıklı saygıya dayalı olarak tüm uluslarla olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz ki büyük güçlerin çatışma analı veya herhangi bir düşmanlığın parçası olmayalım."

Ülkesini Asya'daki bir iş birliği köprüsü yapmak istedikleri mesajını veren Muttaki, "Bir daha kimsenin Afganistan topraklarını başkalarına zarar vermek üzere kullanmasına müsaade etmeyeceğiz ve başkalarının da içişlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz. Diğer ulusların meşru menfaat ve taleplerine saygı duyuyoruz ve karşılığında aynısını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski hükümetten 500 bin çalışanın işine devam ettiğine vurgu yapan Muttaki, eski hükümetin çökmesinin ardından kimseye ön yargı ile yaklaşmadıklarını ifade etti.