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Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Troika Plus toplantısına katılmak için Pakistan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Troika Plus toplantısına katılmak için Pakistan'ı ziyaret etti

10.11.2021 20:05
Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Troika Plus toplantısına katılmak için Pakistan'ı ziyaret etti

- Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Troika Plus toplantısına katılmak için Pakistan'ı ziyaret etti Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Amir Khan Muttaki, Afganistan konulu Troika Plus toplantısına katılmak için Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret etti.

- Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Troika Plus toplantısına katılmak için Pakistan'ı ziyaret etti

İSLAMABAD - Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Amir Khan Muttaki, Afganistan konulu Troika Plus toplantısına katılmak için Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret etti. Muttaki, Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin kurulmasından bu yana Pakistan'ı ziyaret eden ilk bakan vekili oldu.

Taliban hükümeti Afganistan'da ekonomik bir krizi önlemek için küresel olarak tanınmayı ve mal varlıklarının dondurulmamasını talep ederken, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Amir Khan Muttaki, Afganistan konulu Troika Plus toplantısına katılmak ve ticaret ile diğer ilişkileri görüşmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret etti. Muttaki, Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin kurulmasından bu yana Pakistan'ı ziyaret eden ilk bakan vekili oldu. Ziyarete ilişkin Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Muttaki'nin, gelişmiş ticaret, transit ticaretin kolaylaştırılması, sınır ötesi hareket, kara ve havacılık bağlantıları, insanlar arası temaslar ve bölgesel bağlantı konularına odaklanan Pakistan-Afganistan ilişkilerini görüşmek üzere bir delegasyona liderlik edeceği kaydedildi.

Ayrıca yerel basındaki haberlerde ise, ABD, Çin ve Rusya'dan üst düzey diplomatların 11 Kasım'da Afganistan'daki durumu görüşmek üzere İslamabad'da bir araya geleceği belirtilirken, Troika Plus toplantısının Afgan makamlarıyla ilişki kurmak için önemli bir forum haline geldiği ifade edildi. Toplantının, kapsayıcı bir hükümete desteği ifade edeceğini ve Afganistan'da insani bir krizi önlemenin yollarını ve insan haklarının, özellikle kadın haklarının korunmasının tartışılacağı bildirilirken, bu toplantının Afganistan'da Taliban hükümetinin kurulmasından bu yana Troyka Plus'ın ilk tam teşekküllü toplantısı olacağı kaydedildi.

Öte yandan geçtiğimiz ay Kabil'i ziyareti sırasında Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Muttaki'yi Pakistan'ı ziyaret etmeye davet etmişti. Ayrıca Muttaki, geçtiğimiz yıl ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilmesinin tartışıldığı Doha görüşmelerine de katılmıştı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Troika Plus toplantısına katılmak için Pakistan'ı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Troika Plus toplantısına katılmak için Pakistan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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