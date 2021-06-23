Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar, Taliban'ın, yabancı güçlerin çekilmesiyle saldırılarını artırdığını söyledi - Son Dakika

Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesiyle Taliban'ın saldırılarını artırdığını belirtti.

Atmar, çevrim içi düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Afganistan konulu toplantısında, Taliban'ın aylardır "çok anlamlı" barış görüşmelerine katılmadığını belirtti.

Yabancı güçlerin ülkeden çekilmesiyle Taliban'ın saldırılarını artırdığını ifade eden Atmar, bu saldırılarla özellikle sivillerin hedef alındığını kaydetti.

Atmar, Taliban'ın, bölgesel ve uluslararası terör gruplarıyla bağlarını koparma taahhüdünü yerine getirmediğini vurguladı.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği belirtilmişti.

Öte yandan son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 35'i geçti.

Barış görüşmeleri

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasının imzalanmasının ardından geçen sene 12 Eylül'de Afganlar arası müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.

Görüşmelerden gözle görülür bir sonuç elde edilmeden Şubat 2021'de müzakereler kaderine terk edilmişti.

Müzakerelerin belirsizliği sürerken bu sefer de görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı ancak birkaç gün sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığınca, 24 Nisan-4 Mayıs arasında İstanbul'da yapılması planlanan Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın ertelendiği bildirilmişti.

Bir yandan müzakerelerin belirsizliği sürerken diğer yandan da yabancı güçlerin ülkeden çekilme süreci devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasından kısa bir süre sonra Amerikan ordusu çekilmenin yüzde 44'ünü tamamladı.