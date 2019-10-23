Son Dakika Haberleri: Afganistan Dışişleri Bakanı Rabbani istifa etti
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Afganistan Dışişleri Bakanı Rabbani istifa etti

1 saat önce

Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani istifa etti.

Afganistan Dışişleri Bakanı Rabbani istifa etti, System.String[]

Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani istifa etti.

Rabbani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa dilekçesini Eşref Gani'ye sunduğunu bildirdi.

Görev süresince elinden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştığını ifade eden Rabbani, Gani yönetimindeki hükümetin "ayrımcılık politikasından memnun olmadığı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından istifanın kabul edilip edilmediği yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.


Afganistan eski cumhurbaşkanlarından Burhanadddin Rabbani'nin oğlu Selahaddin Rabbani, 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin rakibi Abdullah Abdullah'ı desteklemişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Eşref Gani, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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