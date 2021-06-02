Afganistan Eğitim Altyapısına Tika Desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Kuzey Bölgesindeki Vilayetlerinde bulunan okullara 1. 200 adet öğrenci masa ve sırası desteği sağladı.



Afganistan'da farklı alanlardaki kalkınma proje ve faaliyetleri sürdürülmesinin yanı sıra eğitim alanında da faaliyetleri devam eden TİKA, Belh, Cevizcan, Sarıpul, Semengan ve Kunduz vilayetlerinin eğitim müdürlükleri çerçevesinde faaliyet gösteren bazı okullara 1. 200 Adet Öğrenci Masa-Sırası yardımında bulundu.



Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'teki tamir ve bakımı TİKA tarafından yapılan Mevlana Celaluddin Muhammed-i Belh-i Lisesi'nde düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Belh İl Şura Başkanı Dr. Muhammed Afzal Hadid, Belh Eğitim Müdürü Aliullah Emiri, Belh Belediye Başkanı Ahmed Tevfik Emini, Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif erkek ve kız liseleri müdürleri ile basın mensupları katıldı.