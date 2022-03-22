Afganistan eski Cumhurbaşkanı Gani, ulusal diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika

Afganistan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkedeki mevcut durumun çözüme kavuşturulması için ulusal diyalog çağrısında bulundu.

Gani, Nevruz Bayramı nedeniyle yayınladığı sesli mesajında, Afganistan'daki sorunları çözmek için ulusal bir diyalog başlatılmasını istediklerini belirtti.

Afgan halkının birbirini kabul etmesini ve barışmasını istediklerini ifade eden Gani, Afganistan'ın otoritesinin birkaç kişiyle sınırlandırılmaması gerektiğini söyledi.

Gani, geçmişteki hataların tekrarlanması, halkın birbirini kabul etmemesi ve birbirine güvenmemesi durumunda tekrar savaş yaşanabileceğini kaydetti.

Kötü olayları önlemenin yolunun gerçek ulusal birlik, net bir ekonomik dönüşüme odaklanmak ve halkın, özellikle de kadınların saygısını ve insani gururunu sağlamak olduğunu dile getiren Gani, "Eğer ülkede savaş yeniden başlarsa, bu sefer bitirmek zor olacaktır." dedi.

Eşref Gani, Afganistan'daki savaşın şuan bittiğini ancak barışın henüz sağlanamadığını dile getirdi.

"Güç kazanmak kolaydır ancak onu pekiştirmek zordur"

Mevcut durumdan kurtulmanın yolunun ulusal bir diyalogun sağlanması olduğunu belirten Gani, "Afganistan'ın kalıcı barışa ulaşması için bu diyaloğun gündemi açık olmalıdır. Ülkede yaşayan tüm kesimler bu diyalogda yer almalıdır." diye konuştu.

Gani, Afganistan halkının, açlıkla boğuştuğunun ve bu diyalogda öncelikle mevcut insani durumun ele alınması ve insani yardımların şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ülkedeki insan kapasitesinin, gereken doğal ve finansal kaynakların kullanılması için ekonomik bir planın oluşturulması gerektiğini vurgulayan Gani, "Güç kazanmak kolaydır ancak onu pekiştirmek zordur." dedi.

Gani, ülkede önce ulusal meşruiyetin kazanılması gerektiğini, bu olmadan bölgesel ve uluslararası meşruiyetin mümkün olmadığını söyledi.

Ulusal meşruiyetin, tüm kesimin haklarının ve geleceğinin temin edilmesiyle sağlanacağını ifade eden Gani, "Ulusal meşruiyetin olmadığı ülkelerin, uluslararası meşruiyet kazanması mümkün değildir ve uluslararası meşruiyetin sağlanması için de bir planın olması gerekir." diye konuştu.

Gani, Afganistan halkının bu toprakların sahibi olduğunu ve bu nedenle gelecekteki yönetimi, net bir tartışma ve fikir birliğiyle onların seçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 15 Ağustos'ta Taliban'ın başkent Kabil'e girmesiyle ülkeyi terk etmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınmıştı.