Afganistan halkı barış umuduyla ramazana hazırlanıyor - Son Dakika

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Son zamanlarda barış müzakereleriyle dünya gündeminde olan Afganistan'da halk, ülkeye barışın gelmesi umuduyla ramazan hazırlıklarına başladı.

Afganistan halkı, artan şiddet olaylarına rağmen semt pazarlarına akın ederek ramazan alışverişini yaptı.

Başkent Kabil'in Mendevi Pazarı ramazan alışverişi için halkın en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Pazar, tüm engellemelere rağmen ramazan arifesinde dolup taştı.

Pazarda, raflarda ağırlıklı olarak ramazan ayına has gıdalar yer alırken, Afganistan halkı sokağa çıkma yasağının uzaması endişesiyle daha çok temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri tercih ediyor.

Halk ramazanın bereketiyle barış umut ediyor

Ramazan alışverişi için pazara gelen Ahmad Selim, AA muhabirine, ülkede son zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının artmaya başladığını ancak buna rağmen ramazan hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Taliban ile barış müzakerelerinin sürdüğünü ifade eden Selim, ramazanın bereketiyle ülkede barışın sağlanmasını arzu ettiklerini belirtti.

Kabil sakinlerinden Samiullah Veziri de ramazan ayının gelmesiyle ülkede istikrarın sağlanması için dua edeceklerini kaydetti.

Son zamanlarda işsizliğin arttığını ve yoksul insanların sayısının çok fazla olduğunu dile getiren Veziri, ramazan ayında yoksul ailelere yardım edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Kabil'in Mendevi bölgesinde mağaza sahibi Muhammed Serdar da ülkede bir yandan savaşın diğer yandan da Kovid-19 salgınının devam ettiğini, ramazan ayının bereketiyle tüm bu musibetlerin çekip gitmesini arzu ettiklerini aktardı.

Ramazanın yaklaşmasıyla gıda fiyatlarının yükseldiğini belirten Serdar, "Gıda fiyatları başka zamanlarda yüksek olsa da ramazanda yüksek olmamalı." dedi.

İstanbul Konferansı

Türkiye, Afganistan'da barış süreci için Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar ile eş güdüm halinde Afgan taraflarla temaslar yürütüyor.

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki toplantı için katılımcı ülkeler, temsilcilerin düzeyi ve katılım düzeni üzerinde çalışıyor ve katılım konularını ilgili taraflarla yoğun şekilde istişare ediyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan ve Katarlı mevkidaşlarının yanında ilgili taraf ülkelerin yetkilileriyle de telefon görüşmeleri yapıyor.

Diplomatik kaynaklar, Afgan taraflarıyla görüşmelerin tam bir şeffaflık içerisinde götürüldüğüne, Türkiye'nin her iki tarafın da güvenine sahip olmasının önemli bir avantaj olduğuna dikkati çekiyor.

Doha sürecini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte görülen İstanbul toplantısı için Taliban ile temaslar, grubun Doha'daki siyasi ofisi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Türk yetkililer, toplantıdan verimli sonuçlar elde edilebilmesi açısından dar katılımlı görüşmelerde, Afganların karar alma yeteneği haiz isimlerle temsil edilmesini arzu ediyor.