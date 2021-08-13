Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Gül'den sağduyu çağrısı - Son Dakika

Merkezi Trabzon'da bulunan Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanı Muhammed Gül, Türk ve Afganistan halklarının dostluğunun bin yıldan fazla köklü bir tarihe dayandığını hatırlatarak "Bu köklü ve sarsılmaz dostluk her iki kardeş halk için çok değerli ve iki onurlu ulusun tarihinde derin köklere sahiptir. Perde arkasındaki kirli eller bu dostluğu yok etmeye çalışmaktadır. Türkiye'nin onurlu insanları, tarih boyunca mazlumun yanında yer alan ve dünyaya mertlik dersi veren saygıdeğer Türk halkı bu dostluğa sahip çıkarak provokasyonlara pirim vermemelidir" çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Gül, Taliban terör örgütünün Afganistan'daki hızlı ilerleyişinden sonra yerel halkın paniğe kapılarak başta başkent Kabil olmak üzere farklı il merkezlerine kaçtığını, Kabil ve diğer büyük şehirlerin de düşebileceğine inanan bazı Afganistan vatandaşlarının da yurt dışına kaçmaya çalıştıklarını vurguladı. Gül "Bundan dolayı yurtdışındaki Afgan mültecilerin sirkülasyonu artmıştır. Afganistanlı sivil insanların daha önce Taliban Terör örgütü milislerinden acı tecrübeleri olması nedeni ile canlarını kurtarmak için ülkelerini terk edip farklı bölgelere ve farklı ülkelere sığınmaya çalıştıkları bilinmektedir. Bu durumda sığınmacıların çoğu başta İran ve Pakistan olmak üzere komşu ülkelere sığınmak durumunda kaldılar. Bu sığınmacılardan bir kısmı İran'a gelmiş ve bir kısmı da Türkiye'ye göç etmek niyetinde oldukları edinilen bilgiler arasındadır. Bu sığınmacıların bazıları Türkiye'ye ulaştılar. Bu durumun son zamanlarda özellikle sosyal medya aracılığıyla yaygın olarak yer aldığını görüyoruz. Bazı genç sığınmacıların askeri üniformalar giymek ve ortalıkta kalabalık şekilde gezmek gibi düşüncesiz hareketleri, Türkiye'nin farklı yerlerinde Afganistan ve hatta Taliban bayrakları ile poz vermeleri, çeşitli suçlara bulaşanların yanında kendini bilmez genç YouTuber'ların düşüncesiz ve yanlış ifadeleri sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. 'Türkiye'de Afganları istemiyoruz, Afganları almayın, Afgan mültecilerin sınır dışı edilmelerini istiyoruz' gibi etiketler ile sığınmacıların gelişine karşı olduklarının altını çizdiler" ifadelerini kullandı.

Türk ve Afganistan halklarının dostluğunun bin yıldan fazla köklü bir tarihe dayandığını kaydeden Gül, "Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan arasındaki dostluk ise Mustafa Kemal Atatürk ve Amanullah Han zamanından beri devam etmektedir. Bu köklü ve sarsılmaz dostluk her iki kardeş halk için çok değerli ve iki onurlu ulusun tarihinde derin köklere sahiptir. Perde arkasındaki kirli eller bu dostluğu yok etmeye çalışmaktadır. Türkiye'nin onurlu insanları, tarih boyunca mazlumun yanında yer alan ve dünyaya mertlik dersi veren saygıdeğer Türk halkı bu dostluğa sahip çıkarak provokasyonlara pirim vermemelidir" açıklamasında bulundu. - TRABZON