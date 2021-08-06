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Afganistan Hükümet Medya Merkezi Başkanı Minepal öldürüldü - Son Dakika

Afganistan Hükümet Medya Merkezi Başkanı Minepal öldürüldü

06.08.2021 14:08
Afganistan Hükümet Medya Merkezi Başkanı Minepal öldürüldü, System.String[]

Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün eski yardımcısı ve Hükümet Medya Merkezi Başkanı Devahan Minepal, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün eski yardımcısı ve Hükümet Medya Merkezi Başkanı Devahan Minepal, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün eski yardımcısı ve Hükümet Medya Merkezi Başkanı Minepal'ın, Kabil'in Darul Aman bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını açıkladı.

Açıklamada, saldırı sonucu Minepal'ın yaşamını yitirdiği bildirildi. Görgü tanıkları ise Minepal'ın camide cuma namazı kıldığı sırada arkasından silahla vurularak öldürüldüğünü öne sürdü.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine süren Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre Taliban, 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Afganistan, Taliban, Hükümet, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan Hükümet Medya Merkezi Başkanı Minepal öldürüldü - Son Dakika


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