Afganistan hükümeti, 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı - Son Dakika

Afganistan hükümeti, 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı

Afganistan hükümeti, çoğu savaş cephelerinde tutuklanan 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı.

Afganistan hükümeti, 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı, System.String[]

Afganistan hükümeti, çoğu savaş cephelerinde tutuklanan 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı.


Afganistan'da, ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan anlaşma sonrası esir takası süreci gecikmeli de olsa devam ediyor. Hükümet, bugün Pol-e Charkhi ve Pervan kentinde bulunan ABD merkezi askeri üssü Bagram Cezaevinde bulunan 900 Taliban mahkumu serbest bıraktı.


Afganistan Güvenlik Konseyi Sözcüsü Cavid Faysal, "Afganistan İslam Cumhuriyeti, barış prosedürünü hızlandırmak, ateşkes sürecini uzatmak ve yüz yüze müzakere için bugün 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı" ifadelerini kullandı.


Ateşkes ve mahkumları serbest bırakma prosedürü, ABD Özel Temsilcisi Zalmai Khalilzad'ın Kabil ve Doha ziyaretinden sonra başladı.


Afganistan hükümeti ve Taliban şu ana kadar, iki taraftan yüzlerce mahkumu serbest bıraktı. Ancak bugün bırakılan 900 mahkumun serbest bırakılması şu ana kadar serbest bırakılan en büyük gurup olarak biliniyor.


Afganistan'da dün de, Pervan kentindeki Bagram Cezaevinde bulunan 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı.


Taliban, daha önce yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı boyunca ateşkes ilan etmişti. Taliban'ın bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise, Afganistan'daki barış süreci kapsamında 2 bin Taliban mahkumunu serbest bırakacaklarını duyurmuştu. - KABİL

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 02:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Afganistan hükümeti, 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi 'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Tanju Çolak, İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen organizasyonda ihtiyaç sahiplerine yardım etti Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:36
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı         
19:34
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor         
19:18
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı         
18:55
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı         
18:41
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım         
18:36
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak         
18:25
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı         
18:05
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi         
18:04
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı         
18:02
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü         
18:01
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor         
17:59
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler         
17:07
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı         
16:47
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor         
16:45
Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı Andre Drummond, gittiği restoranda 164 dolarlık hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı         
16:36
Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi Yasak dinlemediler! Kumburgaz'da vatandaşlar sere serpe denize girdi         
16:25
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü         
15:53
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
15:50
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı         
15:49
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nazlı: Çilekte görülen kurtçukların zararı yok         
15:48
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu         
15:42
Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek Real Madrid'de hedef yeniden Van de Beek         
15:34
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu         
15:17
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 20:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan hükümeti, 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]