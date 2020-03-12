Afganistan Hükümeti, Tutuklu Bin 500 Taliban Üyesini Serbest Bırakıyor- Taliban, Sayının 5 Bine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan Hükümeti, Tutuklu Bin 500 Taliban Üyesini Serbest Bırakıyor- Taliban, Sayının 5 Bine... - Son Dakika

Afganistan Hükümeti, Tutuklu Bin 500 Taliban Üyesini Serbest Bırakıyor- Taliban, Sayının 5 Bine...

6 saat önce

- Afganistan hükümeti, tutuklu bin 500 Taliban üyesini serbest bırakıyor Taliban, sayının 5 bine çıkarılmasını istiyor Afganistan'da ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşması kapsamında bin 500 tutuklu Taliban üyesinin 14 Mart'ta serbest bırakılacağı açıklandı.

Afganistan Hükümeti, Tutuklu Bin 500 Taliban Üyesini Serbest Bırakıyor- Taliban, Sayının 5 Bine..., System.String[]

- Afganistan hükümeti, tutuklu bin 500 Taliban üyesini serbest bırakıyor

Taliban, sayının 5 bine çıkarılmasını istiyor

KABİL - Afganistan'da ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşması kapsamında bin 500 tutuklu Taliban üyesinin 14 Mart'ta serbest bırakılacağı açıklandı.

Afganistan'da hükümet, ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşması kapsamında cezaevlerinde tutuklu bulunan Taliban üyelerinden bin 500'ünün serbest bırakılacağını açıkladı. Siyasi müzakereleri başlatma amacıyla hükümet kanadı tarafından atılan bu adım karşısında Taliban tarafı ise görüşmeler başlamadan önce 5 bin mahkumun serbest bırakılmasını istedi. Afgan hükümeti, görüşmeler başlamadan ve mahkumların serbest bırakılmadan şiddetin azaltılması gerektiğini ifade etti.

Bin 500 tutuklu Taliban üyesi 14 Mart'ta serbest

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Taliban üyelerinden ilk olarak bin 500 mahkumun serbest bırakılması kararını imzaladığını belirtti. Sıddıki, diğer 3 bin 500 mahkumun ise şartların yerine getirilmesi halinde serbest bırakılacağını ifade etti. Sıddıki yaptığı açıklamada, "Taliban 5 bin mahkumun bir kerede serbest bırakılmasını istiyor, bu mümkün değil" ifadelerini kullanarak bin 500 mahkumun 14 Mart'ta serbest bırakılacağını açıkladı. Sıddıki ayrıca, "Eğer bu süreç başarısız olursa sorumlusu Taliban olacak, Afgan hükümeti değil" dedi.

Sıddıki, Taliban ile görüşmelere katılacak müzakere heyetinin kurulmasının, devam eden siyasi istişareler nedeniyle ertelendiğini de bildirdi.

Öte yandan ülkenin çeşitli bölgelerinde ABD ile Taliban arasındaki anlaşmaya rağmen çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı

Son Dakika Haberleri
02:42 Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması
02:34 ABD'de casuslukla suçlanan eski asker Manning'e bir kez daha beraat
02:26 New York'taki Filipinler BM Daimi Temsilciliği, bir diplomatta koronavirüs çıkmasının ardından...
02:25 Kırşehir'de yazıhanelerde tatil yoğunluğu
02:22 DHA YURT BÜLTENİ - 24

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:44:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan Hükümeti, Tutuklu Bin 500 Taliban Üyesini Serbest Bırakıyor- Taliban, Sayının 5 Bine... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]