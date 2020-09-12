Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmeleri başladı - Son Dakika

Afganistan hükümetinden temsilciler ve Taliban üyeleri Katar'ın başkent Doha'da barış görüşmelerine başladı.

Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki 20 yıllık savaşı sona erdirmeyi amaçlayan tarihi barış görüşmeleri ABD'nin arabulucuğunda Katar'ın başkent Doha'da bugün başladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşmelerin açılış konuşmasını yaptı. "Siyasi sisteminizi belirlemek sizin seçiminiz" ifadelerini kullanan Pompeo, görüşmelerin sıkı çalışma ve fedakarlık gerektireceğini ancak bunlar aracılığıyla kalıcı bir barış mümkün olduğunu söyledi.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, iki tarafın el birliğiyle ve dürüstçe barış için çalışması durumunda ülkede devam eden sefaletin sona ereceğini söyledi. Görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, tarafların bir anlaşmaya vararak mevcut zorluklar karşısında kesin kararlar vermesi ve tüm uyuşmazlıkların üstesinden gelmeleri gerektiğini söyledi.

ABD ile Taliban arasındaki 29 Şubat'ta imzalanan anlaşmaya göre Afganistan 5 bin Taliban mahkumunu, Taliban ise bin Afgan esiri serbest bırakma konusunda uzlaşmaya varmıştı. - DOHA