Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmelerinin ikinci turunun Katar'ın başkenti Doha'da 9 Ocak'ta yeniden başlayacak.

Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da geçtiğimiz sene 12 Eylül'de başlamış ve 2 Aralık'ta taraflar arasında uzlaşma sağlanmıştı. Görüşmelerin ikinci aşaması ise 14 Aralık tarihinde 23 günlüğüne ara verilmişti. Afganistan hükümeti ve Taliban'ı temsil eden müzakere ekiplerinin Doha'da bir hazırlık toplantısı düzenledikleri ve her iki tarafın da 9 Ocak'ta barış görüşmelerinin ikinci turuna yeniden başlayacağı belirtildi.

İkinci tur görüşmelerde tarafların daha önemli olan güç paylaşımı ve ateşkes gibi konuları ele alması bekleniyor.

Taliban Sözcüsü Mohammad Naeem sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Afganistan içi müzakerelerin ikinci turu bu akşam bir hazırlık toplantısında başladı" ifadelerini kullanarak, tarafların önemli konuları tartışmaya ise 9 Ocak'ta başlamaya karar verdiğini açıkladı. Afganistan tarafından da aynı mesaj paylaşıldı.

İkinci tur müzakerelerin başlangıcı, Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO gibi uluslararası alanlarda memnuniyetle karşılandı.

-İHA-