Afganistan hükümetinden Taliban'a ateşkes çağrısı - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, Taliban'ın ateşkes yapmasını istediklerini söyledi.

Sıddıki, basına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Afganistan'da da yayılmaya başladığını belirtti. Salgınla mücadele kapsamında Taliban'a ateşkes çağrısı yapan Sıddıki, "Taliban'ın, Kovid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının tüm bölgelere rahatça ulaşabilmesi için ateşkes yapmasını istiyoruz." dedi.

Taliban'ın, ateşkes çağrısına olumsuz yanıt verdiği takdirde örgütün kontrolünde meydana gelebilecek faciadan sorumlu olacağını ifade eden Sıddıki, ateşkesin Afganistan halkının arzusu olduğunu vurguladı.

Sıddıki, Taliban'ın son zamanlarda saldırılarını arttırdığını ve bunun da halkın barışa olan güvenini kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Afganistan hükümetinin Taliban ile barış sürecini başlatmaya kararlı olduğunu dile getiren Sıddıki, Taliban'ın da şiddeti sonlandırarak barışa yoğunlaşması gerektiğinin altını çizdi.

300 Taliban üyesi serbest bırakıldı

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurasından yapılan açıklamada, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu son bir hafta içerisinde Taliban üyesi 300 mahkumun daha serbest bırakıldığı bildirildi.

Taliban'ın da rehineleri serbest bırakma sürecini hızlandırması istenen açıklamada, böylece müzakerelerin başlamasının önünde engel kalmayacağı kaydedildi.

Mahkum takası

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı da belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da 1000'den fazla mahkum Afganlar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020 tarihine kadar serbest bırakılacak." maddesi yer almıştı.

Takasın, iki taraf arasındaki görüşmelerin başlayacağı 10 Mart'ta gerçekleşmesi gerekiyordu ancak Kabil'deki siyasi anlaşmazlıklar sürecin ertelenmesine neden olmuştu.

Mahkum takası için 3 kişilik Taliban heyeti 1 Nisan'da başkent Kabil'e gelmişti.

Şu ana kadar Afganistan cezaevlerindeki 850 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 112 rehine serbest bırakıldı.