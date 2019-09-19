Son Dakika Haberleri: Afganistan hükümetine ABD kaynaklarını şeffaf yönetemediği suçlaması
Son Dakika Güncel Haber

Afganistan hükümetine ABD kaynaklarını şeffaf yönetemediği suçlaması

49 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan hükümetini ABD kaynaklarını şeffaf yönetememekle suçlayarak bu ülkenin enerji altyapı projesine aktarılması planlanan 100 milyon doların geri çekildiğini açıkladı.

Afganistan hükümetine ABD kaynaklarını şeffaf yönetemediği suçlaması, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan hükümetini ABD kaynaklarını şeffaf yönetememekle suçlayarak bu ülkenin enerji altyapı projesine aktarılması planlanan 100 milyon doların geri çekildiğini açıkladı.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, enerji altyapı projesine, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümeti vasıtasıyla aktarılması planlanan 100 milyon doların, "Afganistan hükümetinin, ABD yönetiminin kaynaklarını şeffaf biçimde yönetmekteki yetersizliği" nedeniyle geri çekildiğini bildirdi.

Mike Pompeo öte yandan Afganistan'ın güneyindeki beş trafo merkezi ve nakil hatlarını içeren projenin tamamlanacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ayrıca Afganistan'da 28 Eylül'de "güvenilir ve şeffaf bir cumhurbaşkanı seçimi" yapılması çağrısında bulundu.

Afganistan'da, 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanı ve geçen seneki parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi Motorine 15 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 19:24:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan hükümetine ABD kaynaklarını şeffaf yönetemediği suçlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]