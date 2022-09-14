Taliban ve Pakistan güçleri sınır hattında çatıştı - Son Dakika
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Taliban ve Pakistan güçleri sınır hattında çatıştı

14.09.2022 14:30
Taliban ve Pakistan güçleri sınır hattında çatıştı

Afganistan'ı yöneten Taliban ve Pakistan'a bağlı sınır güçleri, fiili olarak iki ülke sınırını belirleyen tartışmalı Durand Hattı'nda silahlı çatışmaya girdi.

Afganistan'ı yöneten Taliban ve Pakistan'a bağlı sınır güçleri, fiili olarak iki ülke sınırını belirleyen tartışmalı Durand Hattı'nda silahlı çatışmaya girdi.

Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kerimi, dün Pakistan ordusunun sınıra yakın bir bölgede askeri üs kurmak istediğini, Taliban mensuplarının Pakistanlı yetkililerle görüşmek üzere bölgeye gittiğini ve bunun üzerine Pakistan askerlerinin Taliban mensuplarına ateş açtığını ileri sürdü.

Bunun üzerine Taliban mensuplarının da ateşe karşılık verdiğini aktaran Kerimi, olay sonucu Taliban tarafında kayıpların olduğunu ve Pakistan askerlerinden de kayıpların olabileceğini belirtti.

Olayın Pakitiya vilayetinin Dand Patan bölgesindeki sınır hattında yaşandığını kaydeden Kerimi, üst düzey Taliban yetkililerine bilgi verildiğini ve araştırıldığını bildirdi.

Duran Hattı'na yakın bölgelerde "ilkesel olarak" askeri tesisler kurulmaması gerektiğini ifade eden Kerimi, Taliban mensuplarının kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Sınır sorunları nedeniyle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor

Taliban güçleri, grubun geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelmesinin ardından gerek Pakistan gerek de İran sınırında, göçmen geçişleri ve sınır anlaşmazlıkları nedeniyle bu ülkelerin güvenlik güçleriyle zaman zaman çatışmalar yaşıyor.

Önceki Afganistan hükümeti tarafından da tanınmayan, Afganistan'ı Pakistan'dan ayıran Durand Hattı, halihazırda Taliban yönetimi tarafından da tanınmıyor.

Durand Hattı'na tel örgüler çekme çalışmalarını hızlandıran Pakistan, fiili sınırın Taliban tarafından tanınmasını bekliyor.

AA muhabirine iki ülke arasındaki tartışmalı Durand Hattı konusunda değerlendirmelerde bulunan Kerimi, "Afganistan-Pakistan sınırındaki Durand Hattı'nın resmi olarak sınır kabul edilip edilmeme yetkisi Afganistan halkının elindedir. Buna onlar karar verecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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