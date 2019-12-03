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Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü
6 saat önce
Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Afganistan İcra Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullah ile Pompeo arasında gerçekleşen görüşmede, Taliban ile barış süreci ve 28 Eylül'de yapılan, sonucu halen açıklanmayan cumhurbaşkanlığı seçimi konuşuldu.
Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 gün önce Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyaret ve iki ülke ilişkileri ele alındı.
Açıklamada, görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.
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