Son Dakika Haberleri: Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü
Son Dakika Güncel Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü - Son Dakika

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü

6 saat önce

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü, System.String[]

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Afganistan İcra Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullah ile Pompeo arasında gerçekleşen görüşmede, Taliban ile barış süreci ve 28 Eylül'de yapılan, sonucu halen açıklanmayan cumhurbaşkanlığı seçimi konuşuldu.

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 gün önce Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyaret ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

Açıklamada, görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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