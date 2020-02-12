Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü - Son Dakika

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü

6 saat önce

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü, System.String[]

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Afganistan İcra Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullah ile Pompeo arasında gerçekleşen görüşmede, Taliban ile barış süreci ve sürecin geldiği nokta ele alındı. Pompeo, Taliban ile ABD arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Abdullah ve Pompeo'nun ayrıca ABD-Taliban arasında barış görüşmelerinin sona ermesinin ardından Afgan diyaloğunun başlamasını konuştuğu ifade edilen açıklamada, Taliban'ın barışa katılması için büyük fırsatların yaratıldığı bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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