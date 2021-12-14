Afganistan ile Özbekistan arasındaki uçak seferleri yeniden başladı - Son Dakika

Özbekistan ile Afganistan arasındaki uçak seferleri uzun bir aradan sonra yeniden başladı.

Afganistan'ın özel havacılık şirketi Kam Air'den yapılan ve Özbek basınında yer alan açıklamada, şirkete ait yolcu uçaklarının bugünden itibaren Kabil ile Taşkent arasında uçuşlara başladığı bildirildi.

Açıklamada, ilk etapta uçuşların salı ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yaz aylarında Taliban'ın Afganistan'da hakimiyeti ele geçirmesinin ardından iki ülke arasındaki uçak seferleri geçici olarak durdurulmuştu.