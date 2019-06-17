Son Dakika Haberleri: Afganistan ile Türkmenistan arasında 7 anlaşma imzalandı
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Afganistan ile Türkmenistan arasında 7 anlaşma imzalandı

1 saat önce

Afganistan ile Türkmenistan arasında ticaret, ekonomi, demir yolu ve elektrik gibi alanlarda iş birliğini öngören 7 anlaşma imzalandı.

Afganistan ile Türkmenistan arasında 7 anlaşma imzalandı, System.String[]
Afganistan ile Türkmenistan arasında ticaret, ekonomi, demir yolu ve elektrik gibi alanlarda iş birliğini öngören 7 anlaşma imzalandı.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen imza törenine Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Afganistan Maliye Bakanı Muhammed Humayun Kayyumi ve Herat Valisi Abdul Kayyum Rahimi katıldı.
İmza töreninde konuşan Afganistan Maliye Bakanı Kayyumi, imzalanan anlaşmalarla iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağını söyledi.
Anlaşmalar kapsamında Afganistan'ın Türkmenistan'a mermer taşı ihraç edeceğini ifade eden Kayyumi, Türkmenistan'dan da askeri üniforma satın alacaklarını belirtti.
Kayyumi, Akina-Andkhoy ve Turgundi-Herat demir yolunun inşasında da iş birliği yapacaklarını aktardı.
Bir diğer anlaşmanın da Herat kentine sağlanan Türkmen elektriğinin miktarının artırılması olduğunu dile getiren Kayyumi, ayrıca Badgis vilayetinin Muriçak köyüne elektrik hattı çekilmesi için mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:38 Kaynak: AA
Afganistan, Türkmenistan
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