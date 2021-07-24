Afganistan'ın 13 vilayetinde son 24 saatte Taliban ile çatışma çıktı - Son Dakika

Afganistan'ın 13 vilayetinde son 24 saatte Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma meydana geldi.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin 13 vilayetinde son 24 saatte Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını belirtildi.

Çatışmalarda 262 Taliban üyesinin öldürüldüğü, 176 militanın yaralandığı bildirildi.

Söz konusu vilayetlerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ve patlamaya hazır halde bulunan 21 bomba düzeneğinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ayrıca Taliban kontrolündeki ilçelerin geri alınması için operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 256 olduğunu savunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi tamamen devletin kontrolünde bulunuyor.