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Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı - Son Dakika

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı

12.08.2021 16:32

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, "Türkiye'nin Afganistan'daki önemli misyonunun devamı fikri, Afganistan'da barış ve istikrarın korunmasını ve güçlendirilmesini sağlamaktır.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, "Türkiye'nin Afganistan'daki önemli misyonunun devamı fikri, Afganistan'da barış ve istikrarın korunmasını ve güçlendirilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Ramin, Büyükelçilikte düzenlenen toplantıda, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi gazetecilerin, Türkiye-Afganistan ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere dair yönelttiği soruları yanıtladı.

"Türkiye'nin (Kabil'deki) havalimanındaki varlığı, bir askeri varlık olmayacak"

Kabil'deki havalimanının güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin rolüne ilişkin Ramin, "Türkiye'nin Afganistan'daki önemli misyonunun devamı fikri, Afganistan'da barış ve istikrarın korunmasını ve güçlendirilmesini sağlamaktır." dedi.

Afganistan'ın barış ve istikrarının "bölgesel istikrarsızlık" ve "göç akışı" ile bağlantılı olduğunu söyleyen Ramin, Türkiye'nin Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlamadaki konumunun iki ülke arasındaki tarihi güvenden geldiğini anlattı.

Ramin, "Türkiye'nin (Kabil'deki) havalimanındaki varlığı, bir askeri varlık olmayacak. Bu, barış ve istikrarı destekleyen barışçıl bir görev." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Ramin, Türkiye'nin Kabil'deki havalimanındaki genişletilmiş misyonunun Afganistan hükümetinin yanı sıra ABD başta olmak üzere diğer NATO üyesi ülkelerin desteğini almaya devam edeceğini de belirtti.

Havalimanındaki görevin yaklaşık 5 güvenlik katmanından oluştuğuna değinen Ramin, "Bunların 4'ü Afgan güvenlik güçlerince idare edilecek. Türkiye ise havalimanının içinde olacak. ve tabii ki havalimanını kullanan sivillerin güvenliğinin sağlandığından emin olmak için hava savunması da olacak." diye konuştu.

"Türkiye'yi, her zaman çok kritik bir bölgesel aktör olarak memnuniyetle karşılarız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı televizyon canlı yayınında, Afganistan'a ilişkin değerlendirmeleri hakkındaki bir soru üzerine Ramin, "Geçen yıllar boyunca, özellikle de son birkaç hafta içinde, Afganistan'a ilişkin gözle görülür şekilde sergilediği sağlam duruş için Türkiye'ye çok ama çok müteşekkiriz." dedi.

Ramin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'a ilişkin değerlendirmelerini dün izlediğini aktararak, "Türkiye'yi her zaman çok kritik bir bölgesel aktör olarak memnuniyetle karşılarız." değerlendirmesinde bulundu.

Barış ve istikrar içinde bir Afganistan'ın, bölgenin güvenliği açısından önemini vurgulayan Ramin, Afganistan'da ve bölgede barış ve istikrara izin verilmesini sağlamak için Türkiye'nin yürüteceği aktif diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Ramin, aksi takdirde şiddetin tırmanacağını ve bu durumun, başta göç olmak üzere bölgeye birçok felaketi getireceğini söyleyerek, "Türkiye'nin daha aktif rol oynamaya devam etmesine her düzeyde desteğimizi artıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gece yaptığı değerlendirmeleri memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

"Taliban'a katılmaya ve hükümete karşı savaşmaya zorlanıyorlar"

Afganistan'dan Türkiye'ye yönelik son dönemde artan düzensiz göçe ve göçmenlerin neden çoğunlukla erkeklerden oluştuğuna ilişkin soru üzerine Ramin, Afganistan'dan Türkiye'ye yasalara uygun şekilde gelen ve hatta yatırım yapan kişiler olduğunu, bunun yanı sıra sıcak mevsimlerde özellikle tarım sektöründe çalışmak için Türkiye'ye gelen, çalıştıktan sonra ülkesine dönen "düzensiz göçmen" statüsünde Afganların da olduğunu anlattı.

Ramin, yasalara uygun şekilde ve ailesiyle birlikte gelip Türkiye'de çeşitli sektörlerde yatırım yapan Afganların çoğunlukta olduğuna işaret ederek, Afganların emlak yatırımda 8'inci sırada yer aldığını söyledi.

Büyükelçi Ramin, mevsimlik işçi olarak Afganistan'dan Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin de yasal statü kazanmasının önemli bir gereksinim olduğunu dile getirdi.

Bu iki nedenle Türkiye'ye Afgan göçü olduğunu vurgulayan Ramin, son dönemde Afganların Türkiye'ye gelişini ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Şimdi Türkiye'ye yönelik bir akın var ancak çok büyük sayıda değil. Çünkü biliyorsunuz; Türkiye, sınırı boyunca çok önlem aldı. Ayrıca bu insanların geldiklerinde karşılaşabileceği zorluklar konusunda da kamuoyunu sürekli olarak bilgilendiriyoruz. (Erkek Afgan göçmenlerin) Gelmelerinin nedeni ise şu; ne yazık ki biliyorsunuz Taliban, savaş gücünü ve araçlarını kullanıyor. Bu nedenle Taliban'ın geldiği yerlerde kuzeyde, güneyde, doğuda bu kişilerin anneleri, onların Taliban'a katılmasını istemiyor.

Anneleri, durum onların geri dönebilecekleri şekilde daha iyi hale gelene ve netleşene kadar geçici olarak Afganistan'dan ayrılmalarını istiyor. Çünkü birçok bölgede Taliban'a katılmaya ve hükümete karşı savaşmaya zorlanıyorlar. Büyük sayılar halinde Afganistan'ı terk etmelerinin ana nedeni budur."

Afganistan'dan Taliban'a katılmak istemediği için ayrılan kişilerin çoğunun Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan'a da gittiğini aktaran Ramin, Türkiye'ye İran üzerinden gelenler olduğunu ancak bu akının daha da büyümeyeceğini düşündüğünü söyledi.

"Siyasilere çağrım; bu konunun siyasi kampanya aracına dönüşmemesidir"

Ramin, "Güvenlik durumunun gelecek yıla kadar iyileştirileceği ihtimalini düşünürsek, bu akının azalacağını düşünüyorum. Anneler, (oğullarının) Taliban'a katılarak savaşmasını ya da öldürülmesini istemiyor, onların en azından Afganistan'ın dışına çıkmasını istiyor." diye konuştu.

Büyükelçi Ramin, Taliban'ın terör örgütü DEAŞ'tan ideolojik olarak farkı olmadığını da kaydetti.

Afganistan'dan Türkiye'ye göçmen akınına yönelik eleştirileri de anlayışla karşıladıklarını belirten Ramin, bu eleştirileri anladıklarını ancak göç meselesinin iki ülke arasında yeni bir konu olmadığını ve Türk hükümetinden sorunlu kişilerin kimliklerinin tespit edilerek sınır dışı edilmesini kendilerinin de istediğini anlattı.

Ramin, Türkiye'nin çok zor zamanlarda Afganistan'a destek olan, bölgesel ve uluslararası gelişmelere büyük katkı sunan bir ülke olduğunu, Afganlara verdiği destek için minnettar olduklarını vurgulayarak, "Aynı zamanda Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak, naçizane bazı siyasilere çağrım; bu konunun bir siyasi kampanya aracına dönüşmemesidir." ifadesini kullandı.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı
Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı
Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı
Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı

Afganistan, Türkiye, Taliban, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı - Son Dakika


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