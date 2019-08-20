Son Dakika Haberleri: Afganistan'ın Bağımsızlığının 100. Yılı Ankara'da kutlandı
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Afganistan'ın Bağımsızlığının 100. Yılı Ankara'da kutlandı

1 saat önce

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan'ın ev sahipliğinde "Afganistan'ın Bağımsızlığının 100. Yılı", Ankara'da kutlandı.

Afganistan'ın Bağımsızlığının 100. Yılı Ankara'da kutlandı, System.String[]
Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan'ın ev sahipliğinde "Afganistan'ın Bağımsızlığının 100. Yılı", Ankara'da kutlandı.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA
Hulusi Akar, Afganistan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:22 Kaynak: İHA
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