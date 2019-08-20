Afganistan'ın Bağımsızlığının 100. Yılı Ankara'da kutlandı
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Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan'ın ev sahipliğinde "Afganistan'ın Bağımsızlığının 100. Yılı", Ankara'da kutlandı.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:22 Kaynak: İHA
'ın Ankara
Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan'ın ev sahipliğinde "Afganistan'ın Bağımsızlığının 100. Yılı", Ankara'da kutlandı.
Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar
, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA
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