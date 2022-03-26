Afganistan'ın Bamyan Vilayetinde Mağarada Yaşayan İnsanlar Açlıkla Karşı Karşıya - Son Dakika

BAMYAN, 26 Mart (Xinhua) — Tarih boyunca insanlar Afganistan'daki mağaralarda yaşadılar. Pek çok insanın bunlardan birinde ikamet etmekten başka seçeneği yok ve Bamyan vilayetinin merkezinde birçok aile kendilerini unutulmuş ve açlık çekerken buluyor. 50 yaşındaki Zarifa Gull Ahmad, "Yıllardır burada bu mağarada yaşıyorum. Son zamanlarda gece gündüz yakıtsız ve yiyeceksiz yaşıyoruz" dedi. Zarifa'nın kocası engelli ve o ailesinin, birçok yoksul hanenin bulunduğu bu bölgedeki en muhtaç kesim olduğunu iddia ediyor. Zarifa, "Ne yiyecek yemeğimiz, ne de alacak paramız var. Dokuz kişiyiz ve tek yiyeceğimiz kuru naan ekmeği" dedi.

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde bir mağarada yaşayan insanlar, 19 Mart 2022. (Fotoğraf: Saifurahmad Safi/Xinhua)

Yardım ajansı raporlarına göre, Afganistan'da 20 yıl varlık gösteren yabancı birliklerin buradan çekilmesinden sonra, yaklaşık 35 milyon Afgan'ın 22 milyonundan fazlası akut gıda kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor. Zarifa, "13 yaşındaki oğlum sokaklarda çalışıyor ve naan ekmeği satın alabilmek için günde 30 ila 40 afgani (yaklaşık 0,5 ABD doları) kazanıyor. Okula göndermeyeceğim çünkü o çalışmak ve ailemizi geçindirmek zorunda" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, dondurulan 7 milyar dolarlık Afgan mal varlığını 11 Eylül kurbanlarının aileleri ile Afganlar için insani yardım arasında eşit olarak bölüştürme kararı, neredeyse evrensel olarak kınandı. Xinhua'ya, "Ailemin geçimini sağlayan tek kişi benim. Kocam uzun zaman önce evi terk etmiş bir uyuşturucu bağımlısı. Çocuklarım ve ben hayatta kalmak için her gün çalışmak zorundayız" diyen 30 yaşındaki Noria, evleri temizleyerek, çamaşırları ve halıları yıkayarak para kazanıyor.

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde mağaralarda yaşayanlar, 19 Mart 2022. (Fotoğraf: Saifurahmad Safi/Xinhua)

Noria, "Çamaşır yıkıyorum, halı temizliyorum ve bazen insanlar bana yemek için yardım ediyor. Her gün 100 afganiden biraz daha fazla kazanmak için çalışıyorum. Bir keresinde bir sivil toplum kuruluşundan bir çuval un, 14 kilogram fasulye ve bezelye ile bir şişe yemeklik yağ aldım" dedi. Bir zamanlar 2001 yılında yıkılan dev Bamyan Budalarına ev sahipliği yapan vilayette, yüzyıllar önce keşişlerin barındığı ve şu anda binlerce kişiye barınak olarak hizmet veren binlerce mağara bulunuyor.

Sekiz kişilik bir ailenin reisi olan 37 yaşındaki Hassan, "İşçi olarak çalışıyorum. Eskiden her gün 400 afgani kazanırdım, ancak bugünlerde daha çok 200 afgani kadar kazanıyorum" dedi. Gerçek yaşından daha yaşlı görünen Hassan, "Kış mevsimindeyiz ve üç aydır çalışmıyorum. Ailemin tek öğünü genellikle naan ekmeği kırıntıları, bazen pirinç ama asla et ya da meyve değil" dedi.