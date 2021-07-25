Afganistan'ın başkenti Kabil'de 5 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırı sonucu ikisi güvenlik görevlisi 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Güldere ilçesinde 5 kişinin kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Afganistan 'ın başkent Kabil 'de düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

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