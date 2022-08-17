Afganistan'da camiye bombalı saldırı - Son Dakika
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Afganistan'da camiye bombalı saldırı

17.08.2022 21:33
Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Sıddık Camisi'ne akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle aralarında 5 çocuğun bulunduğu 27 kişinin hastaneye getirildiği belirtildi.

Öte yandan saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin hedef alındığı iddia edildi. - KABİL

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Kaynak: İHA

Afganistan, Kabil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da camiye bombalı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da camiye bombalı saldırı - Son Dakika
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