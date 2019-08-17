Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin...
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:17 Kaynak: AA
'ın başkenti Kabil
'de bir düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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