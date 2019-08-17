Son Dakika Haberleri: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin...
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin...

11 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin..., System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:17 Kaynak: AA
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