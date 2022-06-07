Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Bisiklet Bombası Patladı - Son Dakika
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Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Bisiklet Bombası Patladı

07.06.2022 15:53
Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Bisiklet Bombası Patladı

KABİL, 7 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de temizlik görevlileri, bisiklet üzerine yerleştirilmiş bir bombanın patladığı alanda temizlik yapıyor, 6 Haziran 2022.

KABİL, 7 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de temizlik görevlileri, bisiklet üzerine yerleştirilmiş bir bombanın patladığı alanda temizlik yapıyor, 6 Haziran 2022.

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Kaynak: Xinhua

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Bisiklet Bombası Patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Bisiklet Bombası Patladı - Son Dakika
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