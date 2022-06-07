KABİL, 7 Haziran (Xinhua) -- Afganistan 'ın başkenti Kabil 'de temizlik görevlileri, bisiklet üzerine yerleştirilmiş bir bombanın patladığı alanda temizlik yapıyor, 6 Haziran 2022.

Kaynak: Xinhua

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Bisiklet Bombası Patladı - Son Dakika

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