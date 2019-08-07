Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 95 yaralı
1 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 95 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yapılmazken, saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlendi
Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 95 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, Kabil'in batısında bir polis karakolunun önündeki kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 95 kişinin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:54
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