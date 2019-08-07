Son Dakika Haberleri: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 95 yaralı
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 95 yaralı

1 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 95 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yapılmazken, saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 95 yaralı, System.String[]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 95 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kabil'in batısında bir polis karakolunun önündeki kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 95 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Afganistan, Kabil, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:54 
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Afganistan'da polis karakoluna saldırı: Patlamada 95 kişi yaralandı
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