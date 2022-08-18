Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 21 kişi öldü - Son Dakika

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