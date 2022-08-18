Afganistan'da camiye bombalı saldırı - Son Dakika
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Afganistan'da camiye bombalı saldırı

18.08.2022 11:53
Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün camiye düzenlenen bombalı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı açıklandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün camiye düzenlenen bombalı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı açıklandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Sıddık Camii'ne dün akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlenmişti. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran bugün yaptığı açıklamada, "Dün akşam Kabil'in 17. bölgesinde bir camide meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı" dedi.

Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada yaralılar arasında 5 çocuğun da bulunduğu bildirilirken, patlamada cami imamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Afgan Sözcü Zabihullah Mujahid ise, "Suçlular, yakında yakalanıp cezalandırılacaktır" dedi.

Saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin hedef alındığı iddia edilmişti.

(Sultan Faizy/İHA)

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Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 21 kişi öldü Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 21 kişi öldü
Kaynak: İHA

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

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