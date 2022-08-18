Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada yaralılar arasında 5 çocuğun da bulunduğu bildirilirken, patlamada cami imamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Afgan Sözcü Zabihullah Mujahid ise, "Suçlular, yakında yakalanıp cezalandırılacaktır" dedi.

Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var

Kaynak: İHA

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afganistan'da camiye bombalı saldırı - Son Dakika

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