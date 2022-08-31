Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zadran, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi: 2 ölü - Son Dakika

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