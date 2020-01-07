Afganistan'ın başkenti Kabil'de kar keyfi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'ın başkenti Kabil'de kar keyfi - Son Dakika Dünya

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kar keyfi

6 saat önce

Afganistan'In başkenti Kabil'de yağan karın tadını çıkarmak isteyen Afganlar sokaklarda yürüyüşe çıktı. Atla gezerek, kızak kayarak, kardan adam yaparak ve kar topu oynayarak karın keyfini çıkaran Afganlar 'selfie' çekmeyi de ihmal etmedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kar keyfi, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yağan kar şehri beyaza bürüdü.


Karın tadını çıkarmak isteyen Afganlar sokaklarda yürüyüşe çıktı.

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Afganistan, Kabil, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:31 
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