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Afganistan'ın başkenti Kabil'de kar keyfi
6 saat önce
Afganistan'In başkenti Kabil'de yağan karın tadını çıkarmak isteyen Afganlar sokaklarda yürüyüşe çıktı. Atla gezerek, kızak kayarak, kardan adam yaparak ve kar topu oynayarak karın keyfini çıkaran Afganlar 'selfie' çekmeyi de ihmal etmedi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yağan kar şehri beyaza bürüdü.
Karın tadını çıkarmak isteyen Afganlar sokaklarda yürüyüşe çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:31
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