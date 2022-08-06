Afganistan'da patlama: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan'da patlama: 2 ölü

06.08.2022 19:32
Afganistan'da patlama: 2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında patlama geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yetkililer 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Kabil'in altıncı ilçesine bağlı Pul-e Sokhta bölgesinde bir vazoya yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız da yaralandı. Güvenlik kurumları, bu suçluların kökü ve adreslerini bulmak için çalışıyor. Yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını dini görevimiz ve milli görevimiz olarak adlandırıyoruz" şeklinde konuştu.

Dün de Kabil'in aynı bölgesinde bir el arabasında yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 sivil hayatını kaybederken, 18 kişi ise yaralanmıştı. - KABİL

YORUMLAR
500
Afganistan'da Şii mahallesindeki patlamada 3 kişi öldü Afganistan'da Şii mahallesindeki patlamada 3 kişi öldü İran'dan 8 kişinin hayatını kaybettiği Kabil'deki bombalı saldırıya kınama İran'dan 8 kişinin hayatını kaybettiği Kabil'deki bombalı saldırıya kınama
Kaynak: İHA

Afganistan, Kabil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da patlama: 2 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:25 Sessizliğini koruyan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi sosyal medyadan paylaştı!
19:22 Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı 4-1 yendi
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Meral Akşener'in uyuşturucuyla ilgili sözlerine cevap: Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur
18:22 Dev piton, köpeğin etrafını sararak esir aldı! İşte dehşete düşüren o görüntüler
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 19:32:38. #1.12#
SON DAKİKA: Afganistan'da patlama: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement