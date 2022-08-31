Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü kutlamaları sırasında başkent Kabil'deki Kotal-e Khairkhana bölgesinde patlama yaşandı. Kabil Polis Sözcüsü Halid Zadran tarafından yapılan açıklamada, araç içine yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Afganistan, Tragger, Kabil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kabil'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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