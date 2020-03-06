Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii lideri anma törenine silahlı saldırı: Yaralılar var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii lideri anma törenine silahlı saldırı: Yaralılar var - Son Dakika Dünya

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii lideri anma törenine silahlı saldırı: Yaralılar var

7 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii Hazara azınlığın liderlerinden Abdülali Mezari'nin ölümünün 25'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine silahlı saldırı düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii lideri anma törenine silahlı saldırı: Yaralılar var, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii Hazara azınlığın liderlerinden Abdülali Mezari'nin ölümünün 25'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine silahlı saldırı düzenlendi.


Görgü tanıkları aralarında Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ve çok sayıda üst düzey yetkilinin de bulunduğu program sırasında gerçekleşen bombalı ve silahlı saldırının ardından ateş açılmaya başlandığını dile getirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Afganistan, Kabil, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Afganistan'da liderlerin bulunduğu törene yapılan saldırı anının görüntüleri
Son dakika: Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı törene düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü İsveç Demokratları'nın lideri, Edirne'de "Bize gelmeyin" broşürü dağıtırken yakalandı ABD'de 3 bin 500 kişiyi taşıyan gemi, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:59:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii lideri anma törenine silahlı saldırı: Yaralılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]